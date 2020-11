Eesti lühiuudised

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemi (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, pildil) hinnangul tuleks senisel kujul toimuvad ID-kaardipõhised e-valimised ära lõpetada, et need asendada tehnoloogiliselt paremate lahendustega. Siemi hinnangul peaks ka e-valimistega kaasnema valija näo tuvastamine, nagu see käib pabersedeliga hääletades: «Elektrooniline isiku tuvastamine toimuks samadel alustel, isik teeb oma arvuti või telefoni ekraanil siis nii-öelda näotuvastuse ja see tuvastatakse ära isiku dokumendiga,» ütles Siem. ERR