Martin Helme – üle linna Vinski valitsuses ja parteis

«See on eesmärk,» on suhtekorraldaja Vootele Päi veendunud Martin Helme soovis saada Eesti poliitmaastiku uueks Savisaareks – kellekski, kes mitukümmend aastat uut erakonda juhib ning kelle ümber isikukultuse aura tekib.

Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on praegu veel vara öelda, kas see soov täide läheb, kuid võimalused on kahtlemata paremad kui teiste erakondade juhtidel. «Väga raske on ette kujutada, et näiteks roheliste või sotside liidrist võiks saada uus Savisaare-tüüpi erakonna juht,» märkis ta.