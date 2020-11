Mihkel Mutt: kvootidele oleks vaja täiendavaid kvoote

Mis see eesmärk õieti on? Proportsionaalne esindatus (representatiivsus) kõlab hästi ja õigesti, aga asjale tuleks läheneda eeskätt terviku huvide seisukohast. Süsteemis täidavad selle osad harilikult erisuguseid funktsioone (masina osad peavadki üksteisest erinema). Kvootide kaugem eesmärk pole ühiskonna ühe osa (naiste) isikliku vabaduse suurendamine (pealegi on see vabadus neil põhiseaduslikult olemas), vaid ühiskonna üldine parem toimimine. Muutunud maailma juhtimisse on vaja kaasata rohkem teistsugust alget, kui seal seni domineerinud. Nii et naisi, jah, aga missuguseid naisi?