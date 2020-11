Jaak Madison: Euroopa Liit lõhub iseennast

Möödunud nädalal saabus üllatusuudis, mida vast keegi ei julgenud oodata: Poola ja Ungari vetostasid Euroopa Liidu järgmise eelarvekava aastateks 2021–2027 koos laenupaketiga mahus 750 miljardit eurot. Euroopa Komisjon avaldas kohe seisukoha, et proovitakse kiiresti leida lahendus. Mitmed Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed avaldasid arvamust, et Poola ja Ungari otsus on ohtlik ja sellest tuleb üle saada. Euroopa Parlamentki avaldas seisukoha, et nemad ei astu sammugi tagasi, et jõuda uuele kokkuleppele. Millest aga ei räägita, on selle otsuse palju sügavam põhjus ja probleemi sisu.