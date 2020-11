Ülla eesmärgi nimel võitlev jalgpallitäht jäi Briti pressi alatu rünnaku ohvriks

Kõik sai alguse sellest, kui 23-aastane Rashford soovis, et vähekindlustatud peredes elavatel lastel oleks pika suvevaheaja jooksul tagatud tasuta koolilõunad. Kuigi algselt oli Suurbritannia peaminister Boris Johnson plaanile vastu, siis lõpuks otsustas ta ümber ning eraldas 120 miljonit inglise naela (üle 134 miljoni euro - C.K), et 1,3 miljonit last ei jääks suvel nälga. «Ma isegi ei tea, mida öelda. Vaadake, mida me suudame koos saavutada. See on Inglismaa 2020. aastal,» kirjutas jalgpallitäht otsuse järel ühismeediasse.