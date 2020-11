Küllap on haridus üks selliseid valdkondasid, kus lõhe visioonide selguse ja reaalsete võimaluste vahel on kohe eriti suur. Pean silmas seda, et haridusprobleemid pole selles mõttes nurjatud probleemid (wicked problems), et kohe kuidagi ei oska kuskilt otsast peale hakata ning iga lahendusega käib kaasas sada lisahäda, vaid mõned probleemid on tehniliselt küllalt lihtsad, aga ometi väga raskesti lahendatavad.