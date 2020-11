Olgu sügistorm või elektrikatkestus, või isegi päikesepurse, mis internetitaristu võib halvata, oluline on ka see, et säiliksid elementaarsed oskused analoogreaalsuses toimida. Virtuaalõpikust võib ju haridustuge leida, aga virtuaalsöök ei toida ja virtuaalseks iivet ei tõsta, e-pallimängud südant ja kopse ei arenda.