TransferWise aitas aktsial kerkida poole aastaga 65 protsenti

Investeerimisfirma portfelli tuumik, kuhu on kontsentreeritud 67 protsenti portfellist, sisaldab osalusi 16 ettevõttest. Draper Espriti aktsiate kaudu on inimestel võimalik investeerida varase staadiumi tehnoloogiaettevõtetesse investeerivatesse fondidesse.

2020. aasta juunis lõppenud finantsaasta aruandest selgub, et ettevõte on investeerinud 20 nn seemnefondi kokku 30 miljonit Suurbritannia naela, kirjutab investeerimisportaal The Motley Fool.