Eesti keemiafirma pani Prantsusmaa youtuber’id müüma

«Jaan ja Jaanus kutsusid, et tule vaata seda asja, ja nii ma olengi siia jäänud,» kirjeldas Krimelte juht Peeter Tohver, kuidas ta ehituskeemiafirmasse sattus. Praegust majandusolukorda iseloomustab ta sõnadega, et kerge majanduskriis on juba kohal.

«Ehituses hakkasid uued arendused kokku tõmbama, aga samal ajal need, mis juba töös on, toidavad ära. Vahet pole, mis riigist räägime, kas Eestist või Prantsusmaast, see supp on nii ühtne. Mida me loodame, on see, et riikide kiire sekkumine aitaks hullema ära hoida. Turismist ma ei räägi, neil on väga raske,» ütles Tohver.