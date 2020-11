Eestis on paljud olnud, on praegu ja loodetavasti ka tulevikus haridususku. Haridus on peaaegu püha ka neile, kes kuigi täpselt ei tea, millest jutt käib. Neid on veel päris palju, kes peavad hariduseks seda, mida koolis tehakse ja koolist antakse. Haridussüsteemiks on nad harjunud pidama koolivõrku ja põhiprotsessiks õppetööd või riikliku õppekava (RÕKi) täitmist. On isegi selliseid, kelle meelest võib pidada õpet ja kasvatust «haridusteenuste osutamiseks».