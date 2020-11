Majanduse lühiuudised

Venemaa pikendas embargot lääneriikide toidukaupadele

Venemaa president Vladimir Putin pikendas laupäeval kuni 2021. aasta lõpuni embargot toiduimpordile lääneriikidest, mis peamiselt mõjutab Euroopa Liitu. Venemaa kehtestas embargo vastumeetmena Krimmi annekteerimisele järgnenud sanktsioonidele. Brüssel pikendas oma sanktsioonide kehtivust kuue kuu võrra juuni lõpus. Lääne sanktsioonid mõjuvad kogu Venemaa majandusele ning koosmõjus nafta madala hinnaga on need viinud Venemaa kõige pikema majandussurutiseni alates Putini võimuletulekust 2000. aastal. Venemaa võimud kinnitavad, et sanktsioonid on aidanud neil paremini edendada kodumaist tööstust ja põllumajandust. AFP-BNS