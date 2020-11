«Kõndisin koos tuttava tee-ehitajaga läbi Tagula Antsla poole, kui märkasin, et kaks konti paistavad kraavikalda seest välja,» seletas Mart Prisko (81, vasakul), kes 23. oktoobril värskelt kaevatud maanteekraavist inimsäilmed avastas. «Teedemees ütles, et niikuinii on mingi looma kondid, sea või lamba omad. Järgmisel päeval läksin jälle Antslasse, abikaasa oli kaasas. Hõikas, et luude kõrvalt paistab mingi metalliäär! Ronisin ka kraavi ja nägin alumiiniumlusikat.»