Eeslipoiss sai miljonite indialaste lemmikuks

Rakvere linnuse eesel Mickens on saanud miljonite lemmikuks, sest India reklaamklippi, kus eeslipoiss peaosas, on YouTube’is vaadatud juba ligi 13 miljonit korda. Mickensi kõneisik ehk Rakvere linnuse direktor Kaidu Tiirik rääkis, et India režissöör tõi kevadel kamba näitlejaid Tallinna. «Neil oli ülemust vaja ja selleks paluti meie Mickens,» sõnas Tiirik.