Eesti lühiuudised

Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus taunib justiitsminister Raivo Aegi (Isamaa, pildil) prokuratuurile tehtud ettepanekut hinnata Õhtulehe ajakirjanike tegevuse seaduslikkust nüüdseks endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi (Keskerakond) ametiauto kasutamise uurimisel. Justiitsministri sammu peab liidu juhatus aga rünnakuks ajakirjandusvabaduse vastu. Ajakirjanike liit rõhub Eesti ajakirjanduseetika koodeksile, mille järgi on ajakirjandusel kohustus kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist ning õigus avalikustada ka inimese eraelulist puutumatust rikkuvaid materjale, kui need on avalikes huvides. Karistusseadustiku paragrahv 137 võimaldab ebaseadusliku jälitustegevuse eest füüsilise isiku kuni kolmeks aastaks vangistada ja juriidilist isikut karistada rahatrahviga. PM