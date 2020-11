Hasso Krull: konservatismi viletsus

Konservatism on moes. See võib paista paradoksaalne, sest konservatiivsus peaks tähendama, et ollakse põgusate moevoolude, äkiliste kampaaniate ja kärarikaste trendide vastu. Kuid kes suudaks seda tänapäeval? Kui konservatism tahab saavutada mingit mõju, peab ta samuti olema trend, omamoodi moevool või isegi elustiil. Et ajaga kaasas käia, peab iga tubli inimene vähemalt paistma natuke konservatiivne, mõelgu ta ise selle all mida tahes.

Konservatismi edukäigul on kindlasti mitu kaalukat põhjust. Tihti osutatakse progressi idee kriisile, mis on tänapäeval muutunud üldiseks. Paljudel on tunne, et «varem oli parem», hoolimata sellest, et mõned näitajad justkui tõestaksid vastupidist. Aga üks asi on tõestamine, teine asi on tõde. Keegi võib küll väita, et sõdade hulk vähenevat, aga kui planeet on üle ujutatud kümnete tuhandete sõjapõgenikega, jääb see ikkagi ainult ilusaks jutuks. Statistikaga saab küll mitut moodi mängida, aga kui rahvast on rohkem kui iial varem, siis on ka konflikte rohkem kui varem ja kannatanuid rohkem kui varem.