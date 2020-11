Rekordite purustamine on kergejõustiku oluline osa, mis tõmbab tähelepanu ja kasvatab ala populaarsust. Uute tippude vallutamiseks kasutatakse üha uusi abivahendeid, olgu selleks «imetossud», elektrooniline «jänes» või «päris» jänesed. Kas see on aus? Kas viimase aja maailmarekordid on joostud suuresti tänu abivahenditele või on uue aja mehed ja naised lihtsalt nii head?