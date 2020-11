«Mina nägin und enne valimisi, et tuleb Trump üle sellise heinamaa. Ja siis ma vaatan, et see väli on kaetud soolikate ja sisikondadega. Trump sammus sealt läbi. Trump võidab lõpuks, see tuleb tohutu võitluse, võib-olla isegi verevalamise hinnaga, aga lõpuks seatakse õiglus jalule.» Sellised pahviks löövad sõnad lausus tollane siseminister Mart Helme raadiosaates, mis päev hiljem läks talle ameti maksma.