Laskesuusatajad ootavad esimest eksamit: kas teaduslikum lähenemine aitab maailma tipule ligemale?

Nimelt on meie laskesuusakoondise ettevalmistus olnud parem kui kunagi varem. Või nagu peatreener Indrek Tobreluts ütles: «Oleme kaasanud üldfüüsilise ettevalmistuse treeneri Hanno Tikkerbäri ja ta on toonud lähenemist, mida viimase 30 aastat jooksul meil laskesuusatamises nähtud pole.»

See ei tähenda siiski seda, et varem poleks osatud meil alaga tegeleda. Lihtsalt kogu hooajaks ettevalmistus on läinud detailsemaks ja tegevuskava liikunud kõrgema intensiivsuse suunas. Küll on kardinaalselt muutunud senine jõusaalipool.