Venemaa välisluureteenistuse (SVR) direktor Sergei Narõškin andis 4. novembril intervjuu infoagentuuri Rossija Segodnja peadirektorile Dmitri Kisseljovile. Meie jaoks on oluline asjaolu, et omaenda sõnul informeerib Narõškin Putinit iga päev, ilma puhkepäevade ja pühadeta. Kirjalikele ettekannetele teeb Putin märkmeid, millega SVR jätkab töötamist. Isiklikud kohtumised toimuvad ilma füüsilise kontaktita. Narõškin rõhutas, et «pakub suurt rahuldust töötada juhiga, kes tunneb selle töö peensusi ja eripärasid».

Võime peaaegu eksimatult eeldada, et vestluskaaslased hakkasid Venemaa ja Ameerika suhete probleemi tête-à-tête arutama juba alates USA presidendivalimiste algusest. Tundub, et nad ladusid kahe kaardipakiga pasjanssi. Näiteks «Ämbliku pasjanssi», milles peate koguma sama masti kaartide järjestusi, alustades ässast ja lõpetades kuningaga. Selle keerulise kaardipasjansi ladumise taktika eeldab matemaatilist mõtteviisi, geopoliitiline pasjanss jällegi legaalsete ja mittelegaalsete luurevõrkude olemasolu, usaldusväärseid kontakte ja mõjuagente. Narõškini kaardipakis on see igat masti tööriistade komplekt täies mahus saadaval.