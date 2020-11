Tarmo Pikner: sotsimine riigikogus

Nüüdsel ajal on erilise hoo sisse saanud aga sotsimine, mis seisneb Sotsiaaldemokraatliku Partei fraktsiooni vastutöötamises normaalsele parlamenditööle. Praeguseks on nad pannud huugama oma põrandaaluse trükikoja ja kui lendlehtede arv küündib 50 000ni, mis on parlamentarismi taluvuspiir, on koalitsiooni algatatud rahvahääletuse eelnõu põhja lastud.