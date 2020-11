Viking Line’i tegevjuht Jan Hanses usub, et järgmisel suvel on olukord parem. FOTO: Andres Haabu, Äripäev

Nii nagu Tallinkil on ka tema suurimal konkurendil, Soome laevakompaniil Viking Line olnud lõppev aasta süngemast süngem. Kahel ettevõttel on see erinevus, et lisaks koroonaviiruse pandeemiast tingitud reisijate kadumisele tuli Vikingil lühikese ajavahemiku vältel ette kaks karile sõitmist.