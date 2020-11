Kas siis rikkuses ongi õnn? Mitte päris. See on positiivne, aga maailma õnnelikkuse raporti järgi on kaugelt olulisemad sotsiaalne tugi ja vabadus. Inimesi teeb veel õnnelikuks päikeseline ilm, sportimine või muu vabaõhuline tegevus, kokkamine, laste ja lemmikutega mängimine, usuline ja üldse mis tahes moel sotsialiseerumine, teatris-kontserdil käimine ning hobidega tegelemine. Õnnetuks teevad haigused, töötus, nüri töö ja bürokraatia, autos istumine, suitsetamine ja hasartmängud ning kole ilm ja saastunud õhk.