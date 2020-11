Sulev Valner: kolm mõtet riigikontrolli aastaaruande kohta

Riigikontroll küsib oma värskes aastaaruandes esmatähtsate avalike teenuste tuleviku kohta: kes meid peatselt ravib ja õpetab ning kes hoiab korda ja päästab? Aruandes esile toodud tõsised probleemid seoses perearstide, õpetajate, politseinike ja päästjate nappuse ja kõrge vanusega paljudes Eesti piirkondades on kahtlemata tõsiasjad, millega pole mõtet vaielda.

Iseasi, kas nendest näidetest saab just teha üldistust, nagu oleks Harju- ja Tartumaast väljapoole jäävate piirkondade tulevik igas mõttes tume. Eestis ringi sõites võib näha ka palju positiivsemaid märke väikeste kohtade elujõust, aga see on eraldi jutt, mida ei hakkaks siin praegu arendama.