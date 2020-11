Rahvahääletuse eelnõu saatus on ebaselge

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Keskerakonna ja Isamaa seaduseelnõu järgi toimub rahvahääletus 2021. aasta 18. aprillil ning hääletamissedelil on kirjas küsimus «Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?». Niisiis on antud vastus küsimusele, kas tegemist on rahvahääletuse või -küsitlusega. See aga tähendab, et hääletus tuleb korraldada kehtiva seadusandluse alusel, mis reguleerib rahvahääletuste elluviimist ning sätestab hääletustulemuste juriidilise tähenduse. Vastavalt seadusele langetab rahvas otsuse hääletamisest osavõtnute häälteenamusega ning president peab selle viivitamatult seadusena välja kuulutama.