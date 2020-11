Haarav ja oluline raamat erilistest filmidest

Seda raamatut saab kiita õige mitme kandi pealt. Esiteks valik üle 100-aastasest Eesti filmiajaloost, mis algab «Karujahiga Pärnumaal» (1914) ning lõpeb «Tõe ja õigusega» (2019). Eriti äge on see, et peale iseenesestmõistetava mängufilmivaliku on umbes pool raamatu mahust pühendatud dokumentaal- ja animafilmidele.