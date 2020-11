Uued piirangud kultuuris. Kellel on õigus pääseda saali?

Vanemuise suures saalis on istekohti 672, kuid uute piirangute tõttu ei pääse muusikali «Nunnad hoos» korraga vaatama üle 400 inimese. Pilt proovist, fookuses Tanja Mihhailova-Saar. FOTO: Maris Savik

Eesti Etendusasutuste Liit, mis ühendab suurt osa Eesti teatreid, otsustas, et sellest laupäevast kehtima hakkavat 50-protsendilise täitumuse nõuet võiksid teatrid rakendama hakata põhimõttel, et varem pileti ostnutel on eelisõigus saali pääseda. Oma teatrielamust ootavad ka veel kevadel ära jäänud etenduste pileti omanikud. «Kindlasti pääsevad nemad saali esmajärjekorras,» ütleb Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa.