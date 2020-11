Raivo Aeg: mind on vääriti mõistetud

Ei, kaugel sellest. Uuriv ajakirjandus, sõltumatu ajakirjandus ja demokraatlik ühiskond on lahutamatud, nad kuuluvad ühte. Kui me räägime, millest see teema alguse sai – riigivara väärkasutamisest, siin on lennanud ka korruptsioonisüüdistused –, siis mina olen alati seda tauninud. Ma olen alati tunnustanud ka uurivat ajakirjandust, kui nad on tulnud muu hulgas õiguskaitseorganitele appi ja aidanud paljastada väärkasutusi ja kuritarvitusi. See on igati tervitatav.