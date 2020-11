Kaugõppe tagamõte on kaitsta noorema põlvkonna kaudu ka vanemat

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ütles Postimehele, et kaugõppe aeg pikenes seetõttu, et tulemas on jõulud ja koolivaheaeg. Kui aga koroonaviirus ei levi enam nii laialdaselt kui praegu, naasevad gümnasistid pärast jõuluvaheaega kooli. Tundub üpris ebatõenäoline, et praegust kaugõppele suunamise otsust enne jaanuari muudetaks.