Sümpaatne oli ka see, et staarid ja vähem kuulsad tegijad olid kavas läbisegi; nii publik kui ka esinejate nimekiri oli kirev ja mitmekesine. Mingis mõttes oli tegemist ka hääle võimestamise festivaliga, (poliitilise) mikrofoni ulatamisega neile, kellele seda tavaliselt ei pakuta. Kahtlemata on sellist festivali meil Eestis väga vaja, ent sel aastal võis selle korraldamine olla muidugi eriline katsumus. Koroona tõttu lasti tänavu sisse poole vähem inimesi, kõik külastajad kandsid maske ning saalides istuti hajutatult, lünklikult.

Omamoodi on see sobilik, sest kohalolu ja puuduolek on ka hääle fenomeniga ammusest ajast seotud. Hääle salvestamises on midagi paratamatult tontlikku – meediaajaloolased on palju kirjutanud sellest, kuidas juba grammofoni leiutamisest alates on salvestatud (inim)häält seostatud teispoolsusega. Juba ammu enne kinokunsti leiutamist võimaldasid helisalvestised meil suhelda iselaadi kummitustega. Inimese hääl, äratuntav ja talle ainuomane, tegi tehnoloogia abil läbi mitmeid nihestusi; muutus ajapikku millekski, mida sai paljundada, ruumis liigutada ja moonutada.