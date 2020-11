Eesti uudised

Riigikogu ­korruptsioonivastane erikomisjon leidis esmaspäeval istungil, et läbipaistvuse tagamiseks ja laenutaotlejate võrdseks kohtlemiseks tuleb riigiabi ­väljastamisel ­kehtestada ühtsed tingimused. Istungil küsis erikomisjon ­selgitusi ­maaeluminister Arvo Allerilt (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) Maaelu ­Edendamise Sihtasutuse (MES) ­kriisimeetmete elluviimise kohta. Komisjoni ­esimees Katri Raik (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) märkis, et sama teemat on komisjon arutanud riigikontrolöri ja õiguskantsleriga ning tekkinud on küsimusi nii laenutaotlejate võrdse kohtlemise kui ka laenude sihtotstarbe ­laiendamise kohta. «Saime komisjonis ­ministrilt kinnitust, et ministeerium seirab MESi meetmete rakendamist ja on vajadusel valmis meetme tingimusi muutma,» ütles Raik. BNS