Rattatiim leidis raskel ajal toetaja ja trügib Euroopasse

Rahvusvahelise jalgrattaliidu (UCI) järgi kontinentaalmeeskonna tasemel tegutsev tiim pälvis 2020. aasta Europe Touri arvestuses maailmas kõrge, 21. koha.

Eestist kaugemale

Võistkonna eesotsas on kaks endist tippratturit – Rene Mandri ja Jaan Kirsipuu. Mandri on klubi mänedžer, Kirsipuu spordidirektor. «Rene on tiimi mootor, mina olen abiratas, aitan kõike tasakaalus hoida ja jagan oma kogemusi,» ütles Kirsipuu.

Seni koosnes võistkond Soome, Eesti ja Läti sõitjatest, tänavu lisandusid leedukad. «Nägime Leedus võistlustel andekaid poisse, kes võiksid anda tiimile jõudu ja sisemist konkurentsi juurde,» rääkis Kirsipuu.

Mandri sõnul ei ole tegemist väikse Eesti rattatiimiga, vaid ollakse Balti riikide ja Soome rattaspordi järelkasvu meeskond.

Selline meeskond motiveerib Kirsipuu sõnul profitasemele pürgima nii Eesti kui ka teiste riikide sõitjaid. «See on väga suur asi, et me nii väikese eelarvega jõudsime maailmas 21. kohale. Teistel tiimidel on ikka mitme miljoni suurused eelarved,» märkis ta.

Mandri loodab, et võistluskalender jääb avatuks ning seni treenib tiim Eestis, mitte ei lähe kuuma päikese alla. «Talvistes oludes treenimine paneb sõitjate tervise proovile. Kui koormused on suured, saab soojas kliimas hästi taastuda, nüüd mõjutab see organismi rohkem,» sõnas Mandri.

Puudujäägid rahastamises

Tema arvates on kahetsusväärne, et avalikku debatti kuuleb spordi rahastamise läbipaistvuse teemal liiga vähe. «Pigem visatakse kuskilt Exceli tabelist õhku arv, mille alusel sporti võiks toetada, aga sisu selle taga on nõrk,» nentis Mandri. Näiteks peab ta vajalikuks rahastada treenerite töötunde ka väljaspool ametlikke treeninguid. «Kui treenerid käivad võistlejatega nädalavahetusel kaasas, tuleb seda teha tasuta,» lisas ta.

Sponsoreid pole praegu lihtne leida ning Ampler Bikes on esimene firma, mis nägi rattatiimis suuremat eesmärki. «Muidu on ikka nii, et keegi annab natuke raha, aga Ampler Bikes nägi meie sõitjaid hea võimalusena reklaami teha ning seeläbi kasu ka iseendale,» selgitas Kirsipuu.