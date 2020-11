Tervise lühiuudised

Inimene, kes pole ise haige, kuid on Covid-19 põdejaga kokkupuutumise tõttu tunnistatud terviseameti poolt lähikontaktseks, saab jääda nn karantiinilehele, et täita isolatsiooninõuet. Lehe annab välja perearst. See võimalus on olnud alates eriolukorra lõpust maikuu teisel poolel, ent paljud töötajad ega tööandjad pole sellest siiani teadlikud. «Seda on praegu tehtud üksnes Covid-19 puhul – teiste nakkushaiguste puhul see ei kehti,» ütles haigekassa juhatuse liige Pille Banhard ja lisas, et teiste nakkushaiguste puhul on arstil jätkuvalt võimalik väljastada tavapärane haigusleht. Praegu on maksimaalselt kahenädalase karantiinilehe puhul hüvitustingimused samad, mis haiguslehe puhul: esimesed kolm päeva on inimese omavastutus, alates neljandast päevast hüvitab karantiinilehe tööandja ja alates üheksandast päevast haigekassa. Hüvitise määr on 70 protsenti töötasust. PM