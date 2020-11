Europarlamendi raport tahab päästa töötaja digiketist

See tähendab katset keelustada seadusega, et ülemus helistab laupäeva õhtul või kolleeg saadab pühapäeva lõuna ajal Skype’i sõnumi ning eeldab kohe vastamist, ehkki inimene, kellega nad üritavad ühendust võtta, töötab lepingu järgi esmaspäevast reedeni kella 9–17.

Raporti praeguses versioonis esitatud hinnangu järgi nende ettepanekul finantsmõju puuduks. Küll aga aitaks see säästa töötajaid stressist ja läbipõlemisest. Samuti aitaks see muuta olukorda õiglasemaks inimestele, kel on töövälisel ajal perekondlikke kohustusi ja seetõttu vähem võimalusi edendada karjääri tasustamata ületundide abil.