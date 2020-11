Jürgen Ligi: selles kriisis tuleb elada. Teine vaatus

Aga mure on laiem ning lihtsalt uute keelu-uudiste tootmise ja teatavaks võtmise asemel tuleb meil hakata teadvustama, et ühiskond, kes noortele oma parimaid teadmisi edasi ei anna, ravi sulgeb ja barjääre ehitab, inimestelt töö, vara, harrastused ja näogi ära võtab, ei seisa koos. «Pole midagi parata» ei saa olla strateegia, peab olema «Kuidas saab». Ja ma ei ole nõus mõtlema teisiti pelgalt selle pärast, et vanusegrupina olen ise viirusele kerge saak ning riigipalgalisena kaitstud.

Muidugi on meil numbritest veel kohutavamad prognoosimudelid, iga inimelu on hindamatu ja tervishoiusüsteemis ei saa lasta juhtuda kollapsil. Ent kuigi mudelid on abiks, nad kõik eksivad, sest suudavad arvesse võtta vaid tillukese osa maailma keerukusest. Eestis on nad eksinud mustemas suunas ja kui põhjus pole viiruse kasvanud «mõistuses» oma toitjat mitte tappa, siis inimeste endi omas kindlasti. See, mitte riiklik sund, määrab meie kultuuris tegelikult, kas suudame reageerida optimaalselt.