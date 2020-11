«Arvan, et vean vähemalt 1. detsembrini välja temaga,» rehkendas lehitu pisikäpa nimelise orhideelise leidnud MTÜ Käoraamat liige Rainar Kurbel. «Selline kaader, mida siin näete (vt foto) ei tahagi eriti reaalsesse dimensiooni sobituda. Ümbruskonna puud on juba unustanud, et ka neil olid kunagi lehed. Need, mis siis langesid, pole enam värvikalt kollased, vaid juba talviselt kõdupruuniks muutunud. Lähedal kuklasepesas on igasugune tegevus seiskunud. Pilvealune päev on nii lühike ja pime, et foto jaoks õieti enam valgust polegi.»