PÖFF. Eestlane päästab indiaanlaste keelt

Põhja- ja Lõuna-Ameerika peale kokku oli kunagi umbes 2000 erinevat indiaani keelt. Kui saja aasta eest oli Põhja-Ameerikas ehk 300 indiaani keelt, siis praeguseks on alles jäänud üle saja. «No iga kuu sureb mõni keel välja,» ütleb «Keelepäästja» peategelane, Indiana ülikooli eestlasest teadur Indrek Park.

Film kirjeldab keeleteadlase ja antropoloogi Pargi pingutusi välja sureva mandani keele elule turgutamisel. Põhja-Dakota osariigis Fort Bertholdi reservaadis elab kolm indiaani rahvast: arikarad, hidatsad ja mandanid. Kui arikara keel on hiljuti välja surnud ja hidatsa keelt kõneleb sadakond inimest, siis mandani keele vabalt kõnelejaid on filmi alguseks jäänud üks, 84-aastane Edwin Benson, kes kannatab suhkruhaiguse ja muude tervisehädade all. Pärast tema surma ongi mandani keelt purssiv Park ainus, kes seda rääkida oskab.