PÖFF. See vägistamine ei jäänud vaid magamistuppa

Leonardo António kirju­tatud ning lavastatud draama «Sõna sõna vastu» on jõudnud kesta vaid mõne minuti, kui näeme loo peategelast, veetlevat keskealist abielunaist Luciat kodus isiklikke asju kokku pakkimas. Tema pisarad on põrandale teinud lombi ning ta kavatseb keset ööd lahkuda, kuid mis ometi juhtus?

Põgusad kaadrid filmis andsid alles mõista, et Lucia on suure­pärases abielusuhtes. Aga üksainus magamistoas sooritatud kalk, jõhker ja mõtlematu tegu võib paisata segamini abielu ning ühtlasi purustada naise hinge. Portugalist pärit «Sõna sõna vastu» jutustab ühe niisuguse loo, mille südames seisabki kangelaslikult Lucia – naine, kelle ootamatult vägistab tema abikaasa. Rünnakut film ei näitagi, et sündmusele teatavat salapära lisada, kuid Lucia otsustab abikaasa kohtusse kaevata. Hargneb valus kohtudraama, kus saab kuulda mõlema osapoole vaatenurki ning ise kaasa mõelda, mis oleks õiglane karistus.