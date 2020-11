Täna 25 aastat tagasi alustas Postimees veebis. See on väga pikk aeg. Kui liigume tänasest päevast edasi sama ajavahemiku võrra, jõuame aastasse 2045. Kui kujutleme end ajas aga tagasi minevat, jõuame 1995. aasta sügisesse, kus just oli toimunud lindiskandaal. President oli Lennart Meri, kolm päeva hiljem esitas Eesti taotluse saada Euroopa Liidu liikmeks.