Mari Klein: loome kadunud asjade leidla

Hiljuti kerkis kogukonna grupis teemaks üpris kummaline olukord. Üks laps kaotas kallid kõrvaklapid. Teine leidis need, kasutas mõnda aega, seejärel postitas sotsiaalmeediasse teadaande leidmise kohta. Kui omanik endast märku andis, küsis leidja isa kaotaja emalt vaevatasuks viiskümmend eurot. Enne klappe kätte ei saa, sest muidu on laps kurb, et peab neist loobuma. Lugu jõudis nii meediasse kui politseisse, lõpp on veel teadmata.