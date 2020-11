Kultuuri lühiuudised

«Hüvasti, NSVL» jõuab kinno

Alates 27. novembrist jõuab kinodesse üle Eesti Lauri Randla nostalgiline komöödia «Hüvasti, NSVL». Filmi peategelane on ingerisoome poiss Johannes, kes sünnib tudengist üksikemale ja jääb vanavanemate kasvatada, samal ajal kui ema ajab punkariasju ja protestib Afganistani sõja vastu. 1981. aastal Tartus sündinud ingerisoomlane Lauri Randla on teinud varem seitse lühifilmi, millest viimane, «Mausoleum» (2016) on rahvusvahelistel festivalidel võitnud üle kümne auhinna, muude hulgas ka Toronto Shortsil parima võõrkeelse lühifilmi auhinna. Randla lõpetas 2015. aastal Aalto filmikooli filmirežissöörina. «Hüvasti, NSVL» on tema esimene täispikk mängufilm.