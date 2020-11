Ahti Asmann: kiirustatud rohepööre on ohtlik

Euroopa Komisjoni ­tugeval rahalisel toel on avalikus ­ruumis asutud Eesti ühiskonda ja inimesi rohepöörama. Kahjuks on väited ja arvamused rohe­pöörde sisust, vajalikkusest ja selle läbiviimise kiirusest tihtilugu kantud suuresti idealistlikest mõtetest ja/või ärihuvidest. Reaalset olukorda arvesse võtvad seisukohad ei leia laiemat kajastust, kuna pole piisavalt intrigeerivad või pareeritakse roheusklike poolt kui fossiilsete kütuste tarbijate soovi säilitada status quo’d.

Kõige suurem viga, mis ­roheleppe raames on tehtud, on hea ja halva lihtne defineerimine. Roheleppes on hea taastuvatest allikatest toodetud energia ja ringmajandus ning halb on fossiilse kütuse kasutamine, kuna selle tõttu paiskub õhku kasvuhoonegaase. Halbu tegelasi trahvitakse süsinikumaksuga, mille tulust minimaalselt 50 protsenti jagatakse headele investeeringutoetusteks ja kasumi garanteerimiseks ning teine 50 protsenti läheb valitsuse mitmesugusteks kuludeks.