Popov kuulis natuke üle nädala tagasi, et temast saab aasta kodanik. «Auhind tuli üsna ootamatult, muidugi on see meeldiv,» tunnistas Popov. Ta toonitas, et kõik inimesed, kes on koroonaviiruse leviku tõkestamise eesrindel, teevad oma tööd edasi. «Võitleme edasi! Me pole veel koroonaviirust võitnud,» julgustas ta inimesi. Popovi sõnul tuleks auhinnata alles siis, kui koroonaviirus on Eestist kadunud.