Välismaa lühiuudised

EL toetab Afganistani 1,2 miljardi euroga

Euroopa Liit teatas eile, et kinnitab oma ammust solidaarsust ja partnerlust Afganistani rahvaga, andes 2021.–2025. aastal 1,2 miljardit eurot erakorralist abi. Otsusest teavitanud ELi välissuhete juhi Josep Borrelli sõnul võib Afganistani rahvas arvestada ELi toetusega, kuid see ei saa toimuda ilma nende toetuseta demokraatiale, inimõigustele ja ühiskonna edenemisele. ELi Genfi Afganistani abikonverentsi puudutavas kommünikees seisab, et ELi märkimisväärsed rahalised kohustused osutavad selle vankumatule soovile aidata ehitada üles rahumeelne, demokraatlik, iseseisev ja õitsev Afganistan. Interfax/BNS