Praegu on süsteemis palju segadust. Alustuseks küsimus, kellele perelepitus sobib. Erinevalt tavalisest võrdsete pooltega peretülist ei sobi perelepitus lähisuhtevägivalla juhtumites, sest seal pole võrdseid pooli. Üks pool on alati ohver ja teine süsteemne vägivallatseja. Praktika kinnitab, et seesuguse pere suunamisel pere­lepitusse nõrgem pool taasohvristatakse. Välja arvatud juhul, kui ohver on juhtunust taastunud, saavutanud iseseisvuse ja seisab enda eest ega karda enam vägivallatsejat.