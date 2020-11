Ettevõtjana taastavast õigusest kuuldes meeldis idee mulle väga. Meil on suured kaupluse vitriinaknad ja kui noored neid mitu korda puruks lõid, oleks ma hea meelega näinud, et kurikaelad teinuks kaks kuud maja ümbruses koja­mehetööd. Oleksin ajanud nendega ka juttu. Terapeudi vaist ütleb, et ­oskaksin näidata noorele tegu laiemalt ning tehtu tagajärgede üle järele mõtlema panna. Noort inimest rumaluse ja kogenematuse pärast vangi panna, häbistada või vanemaid karistada on mõttetu.