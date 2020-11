Kohtuprotsess Kuusiku üle sai avalöögi

Eile pärast kavandatust üle ­tunni aja pikemaks veninud ava­istungit ütles kehalises väärkohtlemises süüdistatav Marti Kuusik, et kohtuistung pole spordivõistlus ja emotsioonidest siin rääkida ei ole sobilik. Samas tunnistas Kuusik, et ei tunne mingit kergendust, et see selgust loov protsess algas. Kuusiku sõnul on kõik inimesed ja las rahulikult peetakse kohut. «Kõige õigemini räägib kohtuotsus ise,» lisas ta.