Reisiraha läheb kriisiajal hoiustesse, veebi ja kärakasse

Statistikaameti andmetest selgub, et Eesti elanikud kulutasid välismaal reisimisele mullu üle 1,4 miljardi euro. Tänavu teises kvartalis kahanes aga ööbimisega välisreiside arv võrreldes mulluse sama ajaga 92,5 protsenti ja on selge, et ka kolmandas ja neljandas kvartalis jääb langus samasse suurusjärku. Kuna välismaal kulutada ei saa ja ka siseturism jääb mullusele alla, siis jääb tänavu laias laastus eestlastele kätte tublisti enam kui miljard eurot lisasääste.