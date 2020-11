Eesti lühiuudised

Eesti liitub kõigi seitsme ELi koroonavaktsiini lepinguga

Valitsus toetas eile Eesti ­ühinemist kõigi Euroopa Liidu ühishankesse kuuluvate koroonaviiruse vaktsiinitootjate eelostulepingutega. ELi ühishangetes osalemine tagab selle, et vaktsiinid jõuavad ühel ajal ja sama hinnaga kõikidesse ELi riikidesse. Valitsuse plaani järgi oleks 2021. aasta lõpuni vaktsineerimine kõigile Eesti inimestele tasuta. Alates 2022. aastast oleks see tasuta riskirühmadele. Vaktsiinide ja vaktsineerimiseks vajalike tarvikute hankimiseks on kavas taotleda raha ELi vahenditest, koroonaviiruse kriisiga võitlemiseks ette nähtud ReactEU fondist. PM

Jõks maskinõudest: valitsus astus seadusest üle

Vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks (pildil) luges eile kehtima hakanud maskikandmise korraldust ja seletuskirja mitu korda, et aru saada, kas korraldus on õiguspärane. Ta selgitas, et valitseva kohtupraktika järgi peab iga piirangu kehtestamiseks olema ­selge lubav volitusnorm. «Sellist õigusnormi ei ole,» märkis ta. Jõks järeldab, et valitsus on seadusega ette nähtud pädevust ületanud. Mis on selle tagajärg? «Haldusmenetluse seaduse kohaselt on tühine haldusakt, mille on andnud organ, kellel puudub selleks pädevus,» põhjendas ta. Jõksi sõnul ei ole õigust ka maskikohustuse eirajat trahvida või sunnirahaga ähvardada. Oma arutluskäikude lõpetuseks kinnitab Jõks, et muidugi kannab ka tema maski – aga sugugi mitte kohustuse pärast. PM

9956 esmast positiivset koroonaproovi oli antud eilseks alates selle aasta kevadest, kui suudeti hakata koroonaviirust tuvastama.

Valitsus jagab vähekindlustatutele maske

Valitsus plaanib toimetulekutoetuse saajatele eraldada kaks korduvkasutusega maski. Maskide hankimise korraldab rahandusministeerium, kes jagab need kohalikele omavalitsustele, kes omakorda peavad korraldama maskide jagamise abivajajatele. Veel riigihalduse ministrina ametis olev Jaak Aab (Keskerakond) märkis, et toimetulekutoetuste saajaid on ligi 20 000, mis tähendab, et maske läheb vaja 40 000 tükki. PM

Terviseamet taunib musta reede kampaaniaid