Tehnika lühiuudised

Vanad robotid kohandatakse uute vajadustega

3D-printimine on saanud levinud lahenduseks erinevate mudelite loomisel. Hispaania ettevõte Meltio on loonud aga seadme, mille saab liita olemasoleva arvuti juhitud koordinaattööpingiga (CNC) ning sellega valmistada metallipurust laseriga kokku paagutatult mitmesuguseid detaile. Samas protsessis on võimalik ka 3D-prinditud detaili koordinaatpingis viimistleda. Selline hübriidlahendus on samm edasi 3D-printimise tööstuslikuks lahenduseks muutmisel ning mis peamine – see võimaldab juba olemasolevate arvuti juhitud tööpinkide rolli laiendada 3D-printimise võimaluste lisamisega. Hübriidtootmist võimaldavat metallitrüki tööorganit on võimalik lisada ka robotkäele.