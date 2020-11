Vägivallatseja ei pea vägivallatsejaks jääma. Tugiliin aitab

Vestluse ennetavus seisneb selles, et ohvriabi nõustajad pöörduvad ise vägivaldse inimese poole – tulevad kohale ning annavad nõu, selmet oodata, et ta läheks ja otsiks abi. Niimoodi saadakse jagu suurest takistusest ehk sellest vajalikust esimesest sammust oma probleemi lahendamisel.

«Vägivaldne käitumine on küll õpitud käitumine, aga see on alati valik,» ütles Virve Kass ja selgitas, et paljud praegused vägivaldsed inimesed on saanud rusikavõimu tunda juba lapsepõlves.